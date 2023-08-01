نشرة المرأة| روشتة لتقبل نتيجة الثانوية العامة.. 5 أفكار لترطيب الجو في المنزل.. فوائد قشر التين الشوكي

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

كشف موقع هيلثي عن 4 خطوات تعلمك كيفية رسم كحل عين القطة زى المحترفين .

وبحسب ما نشره الموقع أنه يمكن اتباع الخطوات التالية لتعلم رسم كحل عين القطة بطريقة احترافية:



على الرغم من أن تناول الشاي يعتبر عادة شائعة في العديد من الثقافات والبلدان، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب تجنب تناولها مع الشاي، حيث يمكن أن تتداخل مع طعم الشاي، وتؤثر على فوائده، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

كشف خبيرة العلاقات الأسرية، هبة محمد، عن روشتة لتقبل نتيجة الثانوية العامة، بعد إعلان الن النتيجة رسميا، أمس الإثنين.

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن النساء يسقطن على السلالم بشكل أكثر من الرجال، وذلك بسبب عدة عوامل. ومن بين هذه العوامل وفقا لما نشره موقع هيلثي .

قشر التين الشوكي هو جزء من الفاكهة غير المأكول، ولكنه يحتوي على فوائد صحية عديدة، بحسب ما نشره موقع هيلثي، ومنها:

يتشكي الكثير من الأشخاص فى الوقت الحالي من ارتفاع درجة الحرارة، ويبحثون عن أفضل الطرق لترطيب المنزل دون الحاجة إلى المراوح والمكيفات.