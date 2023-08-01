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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| روشتة لتقبل نتيجة الثانوية العامة.. 5 أفكار لترطيب الجو في المنزل.. فوائد قشر التين الشوكي

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

كيفية رسم كحل عين القطة زي المحترفين.. إليك 4 خطوات

كشف موقع هيلثي عن 4 خطوات تعلمك كيفية رسم كحل عين القطة زى المحترفين .

وبحسب ما نشره الموقع أنه يمكن اتباع الخطوات التالية لتعلم رسم كحل عين القطة بطريقة احترافية:

هتضيع طعمه وفايدته.. أكلات تجنب تناولها مع الشاي


على الرغم من أن تناول الشاي يعتبر عادة شائعة في العديد من الثقافات والبلدان، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب تجنب تناولها مع الشاي، حيث يمكن أن تتداخل مع طعم الشاي، وتؤثر على فوائده، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

روشتة لتقبل نتيجة الثانوية العامة .. خبيرة علاقات أسرية توضحها

كشف خبيرة العلاقات الأسرية، هبة محمد، عن روشتة لتقبل نتيجة الثانوية العامة، بعد إعلان الن النتيجة رسميا، أمس الإثنين.

النساء يسقطن على السلالم أكثر من الرجال |دراسة

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن النساء يسقطن على السلالم بشكل أكثر من الرجال، وذلك بسبب عدة عوامل. ومن بين هذه العوامل وفقا لما نشره موقع هيلثي .

فوائد مدهشة لاستخدام قشر التين الشوكي

قشر التين الشوكي هو جزء من الفاكهة غير المأكول، ولكنه يحتوي على فوائد صحية عديدة، بحسب ما نشره موقع هيلثي، ومنها:

ازرع نعناع وريحان.. 5 أفكار لترطيب الجو في المنزل بدون تكييف أو مروحة

يتشكي الكثير من الأشخاص فى الوقت الحالي من ارتفاع درجة الحرارة، ويبحثون عن أفضل الطرق لترطيب المنزل دون الحاجة إلى المراوح والمكيفات.

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