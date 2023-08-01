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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليق أحمد الطاهري على تبرع المتحدة بعوائد مهرجان العلمين لحياة كريمة

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن توجيه مجلس إدارة الشركة المتحدة في فترة الإعداد لمهرجان العلمين كان الوصول و تحقيق أهداف محددة من هذا المهرجان، بداية من وضع مدينة العلمين بموقع مميز، و الاستفادة من الحالة التي يخلقها المهرجان بالإضافة إلى توقع ملايين الزوار لترويج السياحة بمصر.

وأضاف أحمد الطاهري، خلال مداخلته ببرنامج " من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن هذه خدمة ترفيهية مقدمة للجمهور المصري، موضحا أن مهرجان العلمين غير قاصر على حفلات النجوم فقط، لكنه مليء بالعديد من الأنشطة الأخرى.

التبرع بعوائد المهرجان لصالح “حياة كريمة”

ونوه، إلى أن المتحدة قررت التبرع بعوائد مهرجان العلمين لمبادرة "حياة كريمة"، و ذلك ما يعتبر خدمة الهدف التنموي الأكبر، مؤكدا أن ذلك ليس أول شيء تقوم المتحدة بفعله و تقديمه.

وذكر، أن المتحدة على مدار العام الماضي كانت تتعاون مع النقابات المختصة لدعم الفنانين و الفنانات، مضيفا أن مهرجان العلمين استطاع أن يعلن عن نفسه في مدة قصيرة للغاية خلال نسخته الأولى و ذلك بدعم و مجهود من الشركة المتحدة.
 

أحمد الطاهري الشركة المتحدة مهرجان العلمين ترويج السياحة المتحدة حياة كريمة

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