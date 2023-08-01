أخبار العالم | ضبط 7 آسيويين يمارسون الرذيلة بالكويت.. متشددون يقطعون رءوس 10 مزارعين بنيجيريا وإطلاق نار في بوركينافاسو.. هجوم أوكراني على موسكو وإغلاق مطار فنوكوفو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أظهر مسح للأعمال الخاصة يوم الثلاثاء أن التباطؤ الذي طال أمده في نشاط المصانع في كوريا الجنوبية تراجع في يوليو مع ارتفاع طلبات التصدير لأول مرة منذ ما يقرب من عام ونص

قال وزير الداخلية الكولومبي لويس فرناندو فيلاسكو يوم الاثنين إن الحكومة الكولومبية مستعدة لقبول التغييرات في قوانين العمل والمعاشات التقاعدية وإصلاح الصحة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل منذ قليل، بسماع دوي إطلاق نار في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، صباح اليوم الثلاثاء.

أعلنت خدمات الطوارئ بمطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو إغلاق المطار بصورة مؤقته دون إعلان اسباب

أفادت وسائل اعلام روسية بأن طائرة مسيرة ضربت مبنى مرتفعا في وسط العاصمة الروسية موسكو

كشف مسؤولون في خاركيف ، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا ، اليوم الثلاثاء ، عن أن طائرات مسيرة قصفت مناطق مأهولة بالسكان في المدينة ، ودمرت طائرة مسيرة طابقين في سكن جامعي.

اشادت السلطات الأمريكية بموظفي مدرسة يهودية في ممفيس لتفكيرهم السريع بعد أن منعوا رجلاً مسلحًا من الدخول ثم اتصلوا بالشرطة ، مما أدى إلى إيقافه بعد فترة وجيزة.

قال سكان في بورنو شمال نيجيريا، الاثنين، إن متشددين قطعوا رؤوس ما لا يقل عن 10 مزارعين في الولاية بعد مهاجمة مزارعهم.

بعد ساعات من عقد أعلى هيئة تشريعية في الصين اجتماعا خاصا الأسبوع الماضي لإقالة وزير الخارجية تشين قانغ ، بدأت صور وإشارات الرجل البالغ من العمر 57 عاما في الاختفاء من موقع وزارته السابق على الإنترنت.

أفادت صحيفة سترانا الأوكرانية نقلا عن حاكم المدينة، إيغور تيريخوف، بسماع دوي عدة انفجارات في مقاطعة خاركوف الأوكرانية. ثم اندلعت حرائق وانقطع التيار الكهربائي.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين باستعداد كينيا لقيادة قوة دولية لمساعدة شرطة هايتي في مكافحة عنف العصابات وشجع الدول الأخرى - وخاصة من منطقة هايتي - على الانضمام إلى

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن مباحث حماية الآداب ضبطت 7 رجال آسيويين بتهمة ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب في معهد للمساج، مقابل مبالغ مالية، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.

أكد السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسفير مصر السابق بالمغرب، نموذجية وتميز العلاقات بين مصر والمغرب في مختلف المجالات

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة “سي. إن. إن”، إن الولايات المتحدة لا تشجع شن هجمات داخل روسيا، أو تسهل القيام بذلك. وكانت طائرات مسيرة معادية وصلت إلى وسط موسكو خلال الأشهر القليلة الماضية. ولم تقع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح خلال تلك الهجمات، لكن مسؤولا أوكران ..

مثل أحد مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة اتحادية في ميامي يوم الاثنين لمواجهة اتهامات بمحاولته مساعدة الرئيس السابق في إخفاء الوثائق السرية التي تم أخذها عند مغادرته منصبه.

أعلنت المجالس العسكرية في دول مالي وغينيا كوناكري وبوركينافاسو رفض العقوبات المفروضة من الايكواس على النيجر مؤكدين ان اي محاولات للتدخل في شئون النيجر بمثابة إعلان حرب علنية

قال مسؤول أمريكي كبير إن هناك فرصة ضئيلة للرجوع عن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي وإن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأمريكي

قال وزير الخارجية البوليفي لويس آرس ، يوم الاثنين ، إن الرئيس البوليفي لويس آرس سيحضر قمة بريكس الشهر المقبل في جنوب إفريقيا حيث تبحث الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين بعد يومين من المحادثات في قطر ، إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا حركة طالبان الأفغانية بأن واشنطن منفتحة على المحادثات الفنية بشأن الاستقرار الاقتصادي

وجه الرئيس النيجيري بولا تينوبو الإفراج عن أكثر من 200000 طن متري من الحبوب للعائلات للتخفيف من المعاناة من ارتفاع أسعار الوقود بعد إلغاء الدعم الشعبي والمكلف.

قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إن الجنرال الأمريكي الأعلى تحدث مع قائد جيش النيجر وناقش سلامة المواطنين الأمريكيين وتطور الوضع في البلاد.

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، التي تنظمها المملكة العربية السعودية، فقط في حال مشاركة طرفي النزاع فيها.