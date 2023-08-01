حزب حماة الوطن: نتبنى قضايا المصريين بالخارج لتعزيز دورهم الوطني.. وندعوهم للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية القادمة.. ونسعى لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة

طارق نصير: لابد من الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في تنمية وطنهم

محمد أسعد: حزب حماة الوطن حريص على التعاون مع المصريين بالخارج

مساعد رئيس حماة الوطن: توجيهات القيادة السياسية تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء



وقال اللواء طارق نصير، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية أصبح هناك اهتمام غير مسبوق لأبنائنا في الخارج وهناك حرص شديد علي ربطهم ومد جسور الاتصال والتواصل بالوطن الأم والتعرف على كافة المشكلات التي تعترض طريقهم والعمل على حلها.



وأكد اللواء طارق نصير، على أن أكبر مثالا على هذا التوجه هو قرار الحكومة بحل مشكلة المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج والتيسيرات التي قدمت لهم في العملية التعليمية.



واثني نصير، على الدور الذي تقوم به وزارة الهجرة والمصريين بالخارج في العديد من البرامج التي تقدمها لهم لربطهم بالوطن الأم.



وأشار إلى أن حزب حماة الوطن، من خلال برنامجه واستراتيجية عمله يسعى إلى التعاون والتنسيق مع شباب المصريين بالخارج ولجانه النوعية وبخاصة العلاقات الخارجية حثهم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية القادمة كجزء من نسيج الشعب المصري.



وطالب اللواء طارق نصير، المصريين بالخارج المساهمة في بناء الوطن لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وعدم الالتفاف إلى الأصوات المغرضة والشائعات التي تريد أن تنال من الوطن في ظل ما تشهده البلاد من الاستقرار في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرياضية.

والتقى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس، اليوم، بوفد من المصريين بالخارج، ناقش الاجتماع عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بأوضاع المغتربين في الخارج.



أوضح اللواء طارق نصير للوفد، الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في التعامل مع المشكلات المجتمعية ومساهمته من خلال كوادره المنتشرة في المحافظات والمراكز والقرى والنجوع في حل تلك المشكلات مع الأجهزة المعنية.



وقال إن الحزب، اتخذ قرار بالإجماع بتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في ظل ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية ومجتمعية.



وأشار نصير، إلى أن المصريين بالخارج جزء لا بتجزيء من النسيج الوطني لذا حرص حزب حماة الوطن علي الالتقاء بهم سواء في الداخل أو الخارج من أجل الاستفادة من خبراتهم في تنمية وطنهم وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي تتسع وتستوعب جميع أبناء الوطن.



وأضاف أن اللقاء شهد مناقشات مستفيضة حول زيادة فرص الاستثمار والتصدير إلى الدول التي يعملون بها وكيفية التنسيق بينهم وبين الجهات المعنية للاستثمار وإقامة المشروعات بكافة أشكالها داخل الوطن الأم.



وأكد نصير، أن الحزب سوف يقوم بحملات توعية بالتنسيق مع شباب المصريين في الخارج لمواجه الإشاعات والحملات المغرضة التي تستهدف الدولة المصرية وزعزعه استقرارها،بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات وخبرات المتفوقين علميا في كافة التخصصات التي تحتاجها مصر.



وشدد نصير على أهمية التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن من خلال تنظيم زيارات دورية للتعرف عن قرب علي تلك المشروعات.



وقدم وفد المصريين بالخارج الشكر لقيادات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي علي دعمهم لقضاياهم والعمل على حلها مع الجهات المعنية والتنفيذية.



وطالبهم من خلال لجانه النوعية وهيئته البرلمانية بتبني طلباتهم في تقديم تسهيلات لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية لجذب رؤوس أموال المصريين بالخارج.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الصندوق بالمؤتمر الرابع للمصريين بالخارج والذي حمل شعار "في قلب الوطن" ليعبر بصدق عن مكانة المصريين المغتربين بوطنهم الأم.

وأضاف “أسعد” في تصريحات له اليوم، أن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني لذلك حرصت الدولة المصرية على الاهتمام بهم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعمهم وتلبية جميع طلباتهم على كافة الأصعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية والتنفيذية.

وأثنى مساعد رئيس حزب حماة الوطن على توجيهات القيادة السياسية في خلق بيئة جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري مع تعريفهم بالمزايا والفرص الاستثمارية والتعرف على المشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم بالوطن الأم وتشجيعهم في الاستثمار في المجالات المختلفة.

وأكد أن حزب حماة الوطن حريص على التعاون مع المصريين بالخارج والاستفادة من قدرات المتفوقين منهم في المجالات المختلفة وتسهيل كل ما يحتاجه المغتربون لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وطالب مساعد رئيس حزب حماة الوطن المصريين بالخارج المشاركة في الاستحقاقات الدستورية القادمة بما يساهم في زيادة كثافة المشاركة في الداخل.

وشدد علي أهمية توحيد صفوف المصريين في الخارج ليكونوا سندا للدولة المصرية وأننا في مصر نشعر بتقدير كبير لدورهم الوطني.