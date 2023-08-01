محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بنادي الهجن والفروسية الدولي

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال الإنشاءات الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الإسكان، وبهاء شوقي مديرعام الشباب والرياضة، والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والنقل.

بحسب بيان، أصدرته المحافظة، تفقد «الزملوط» تجهيز وتمهيد الطرق الخاصة بمضمار السباق والطرق الخدمية، وإنشاء القرية التراثية التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال استعدادًا لافتتاحه.