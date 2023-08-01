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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بنادي الهجن والفروسية الدولي

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال الإنشاءات الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الإسكان، وبهاء شوقي مديرعام الشباب والرياضة، والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والنقل.

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بحسب بيان، أصدرته المحافظة، تفقد «الزملوط» تجهيز وتمهيد الطرق الخاصة بمضمار السباق والطرق الخدمية، وإنشاء القرية التراثية التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال استعدادًا لافتتاحه. 

 

احتفالات استعداد الإنشاءات الأعمال الطرق والنقل الشباب والرياضة الفروسية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بهاء شوقي

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