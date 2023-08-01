ساديو ماني يلتحق بمعسكر النصر السعودي استعدادًا لـ الزمالك

أكدت تقارير صحفية، أن السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، سيلتحق بمعسكر نادي النصر السعودي في مدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

واجتاز ماني الفحص الطبي في دبي، بنجاح، تمهيدًا لإتمام انتقاله لـ النصر السعودي، قادمًا من بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة “الرياضية”، فإن ماني سيصل إلى الطائف الليلة للالتحاق بمعسكر الفريق، استعدادًا لمواجهة الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وأوضح التقرير أن ماني سينتظم في تدريبات النصر، غدًا الأربعاء، حيث سيكون اللاعب جاهزًا لمواجهة الزمالك الحاسمة في البطولة العربية.

وسجل النصر، ماني، في قائمته للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان.

ويلعب النصر ضد الزمالك، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان.