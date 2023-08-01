خدمات مميزة للسائح.. مصطفى وزيري يكشف تفاصيل تطوير هضبة الأهرام

أكد الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك تطوير في هضبة الأهرام، بعد زيادة أعداد السائحين، موضحًا أن هناك مشروع قد بدا في عام 2008، ولكن توقف بعد ثورة 2011.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه بعد تطوير الهضبة، سينتج عنه تقديم خدمات على أعلى مستوى.

ولفت إلي أن الأتوبيسات التي تقوم بنقل السائحين، صديقة للبيئة، وأن الافتتاح سيكون بعد تطوير منطقة الأهرامات.

وأشار إلي أن ما يتم سيكون ضمنها قاعة عرض سينمائي وعرض متحفي، وأن كل سائح سيحصل على خدمات مميزة.