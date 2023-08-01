9 أغسطس.. نظر طلب مرتضى منصور رد 3 دوائر قضائية لمحاكمته

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة 9 أغسطس الجارى لنظر 3 طلبات رد من المحامى مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة وتنظر الرد الدائرة الثانية مدنى مستأنف بالمحكمة فى القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة والكابتن أحمد شوبير وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدى عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.



يذكر أن مرتضى منصور سبق وقام برد قضاة المحكمة فى قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم (2) فى القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية قضى بجلسة 12/4/202023برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه.



وتستأنف غدا الأربعاء 2/8/2023 الدائرة الثانية جنح اقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشايب نظر تلك الدعوى التى حاول المتهم فيها بشتى الطرق غل يد العدالة عن الوصول إليه.



إن رد القضاة دون سند قانونى حقيقى لغل يد العدالة عن الوصول لمرتكبي الجرائم هى محاولات يائسة لم تجد نفعا لمن سبق واتبعها.