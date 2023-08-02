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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القاهرة .. ارتفاع منسوب رشاح محمد نجيب يتسبب فى غرق منازل الأهالي بالمرج | صور

صدى البلد

شكا أهالى منطقة رشاح محمد نجيب بالمرج ، من ارتفاع منسوب مياه المصرف المار أمام منازلهم مما تسبب فى غرقها مما أعاق حركة السير في الشارع والذهاب إلى أعمالهم.

ويقول المواطن محمد عبده في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى : أن منسوب المياه ارتفع برشاح محمد نجيب في المرج مما أدى إلى غمر المياه لمنازل الأهالي والوضع أصبح خطر علينا وممكن البيوت تقع علينا، بالإضافة إلى انتشار القمامة المخلوطة بهذه المياه وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض، ونقل العدوى خاصة في ظل انتشار الفيروسات، كما تسببت في زيادة انتشار البعوض والحشرات داخل المنازل .


وأضاف : تقدمنا بالعديد من الشكاوي ولكن دون أي استجابة، مناشدا المسئولين العمل على حل هذه الكارثة في أسرع وقت ممكن حفاظاً على صحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فهم أيضا مصريون ومواطنون من حقهم حياة كريمة خالية من مسببات الأمراض شأنهم شأن جميع المصريين .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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انتشار الفيروسات انتشار القمامة توفير حياة كريمة حفاظا على صحة المواطنين

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