أخبار التعليم.. طالبة تحصل على 4.5% بالثانوية العامة بقنا رغم تفوقها… الطب 90.5% والأسنان والصيدلة لن تتجاوز الـ90%..مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بمثابة نقطة فارقة للكثير من الأسر المصرية، التى تنتظر النتيجة بفارغ الصبر، للاطمئنان على مصير أبنائهم، فالكثير من المنازل انطلقت فيها الزغاريد، ابتهاجاً بنجاح أبنائهم، فيما شهدت بعض البيوت حالة من الحزن والاستياء



الطب 90.5%.. والأسنان والصيدلة لن تتجاوز الـ90%..مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم

يترقب طلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم ، انطلاق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل ليبدأ الطلاب الحاصلون على362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر وهم 22304 طلاب في تسجيل رغباتهم.

يستعد الكثير من طلاب الثانوية العامة الجدد للمرحلة الجامعية بعد انتهاء فترة الامتحانات والحصول على النتائج وتتضمن هذه الاستعدادات عدة خطوات ونصائح مهمة.

ابتكر طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان روبوتا لتقديم الطلبات بالمطاعم "مشروع” zemtalita smart restaurant (المطعم الذكي)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

مصاريف الجامعات الاهلية .. قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إنه يتم تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، وذلك بمشاركة الشركاء المجتمعيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الطلاب المتفوقين أكاديميًا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من ذوي الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.