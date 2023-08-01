فرصة ذهبية.. تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية وبشرى لهؤلاء الطلاب

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة الآن عن مصروفات الجامعات الأهلية ، و ذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ كما تم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق لجميع الشعب .

مصاريف الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. قال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الرسوم الدراسية لمجالات جامعة الجلالة؛

مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه، مجال طب الأسنان: 107 آلاف جنيه، مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه، مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه، مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه، مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه، مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه، مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه، مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه، مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه، مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الأهلية

مصروفات جامعة الجلالة الأهلية

وأوضح أن الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الامريكية، تعتبر أقل من ربع التكلفة التي يتحملها الطالب حال سفره للدراسة، حيث إن

برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه

برنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه

برنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه،

برنامج التسويق: 160 ألف جنيه

برنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه

برنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه

وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه

وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.

شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية في تنسيق الجامعات 2022 خلال العام الماضي:

- يتم توزيع المنح على الطلاب طبقا لعدد للتخصصات المطروحة في كل جامعة.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على المنح في الجامعات طبقا لمجموع الثانوية العامة لكل شعبة.

- أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة.

- في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين، تكون الأفضلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمتفوقين رياضيا، في حالة تقديم شهادات موثقة تثبت ذلك.