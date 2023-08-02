تامر أمين: كليات القمة أكذوبة وموضة قديمة

كشف الإعلامي تامر أمين، عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، لكل من الشعب الأدبية و العلمي علوم و رياضة، للمرحلة الأولى و التي ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 أغسطس و حتى الأربعاء 9 أغسطس، موضحا أن الحد الأدنى لتنسيق علمي علوم مرحلة أولى يبدأ من 362 درجة فأكثر، بنسبة 88.29 %.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامجه "أخر النهار" المذاع عبر شاشة "النهار"، أن الحد الأدنى الأدنى للشعبة الهندسية "علمي رياضة" هي 342 درجة فأكثر ما يعادل 83.41 %، أما عن الشعبة الأدبية فالحد الأدنى 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61%، و أقل من ذلك سينتظر تنسيق المرحلة الثانية.

مفيش حاجة اسمها كليات قمة

ووجه رسالة للطلبة و أولياء الأمور، "أبوس ايديكوا مفيش حاجة اسمها كليات قمة"، لافتا إلى أنها أكذوبة كبرى و موضة قديمة، مكملا: "كلية القمة مش اللي هتاخد أعلى نسبة لكن اللي هتدخولها و تكون بها قمة سواء في الأداء و الفهم إلى أخره".

ناصحا، "كل واحد قمته في نفسه مش في الكلية"، موجها رسالة لأولياء الأمور بالدعاء أن يكونوا ناجحين بالمجال و الكليات الذين يختاروها.