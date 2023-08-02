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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتنسيك المزرعة السعيدة.. أفضل 5 ألعاب مزارع مجانية في 2023

أفضل ألعاب المزارع
أفضل ألعاب المزارع المجانية في 2023

تعد ألعاب المحاكاة واحدة من أمتع أنواع الألعاب على الإنترنت، والتي تقدم تجربة لعب ممتعة جدا ومتنوعة إلى أقصى درجة، واحدة من أشهر أنواع هذه الفئة من الألعاب هي الألعاب الزراعية، وتتميز هذه النوعية بأسلوب لعبها السهل والبسيط الذي يعشقه الملايين من اللاعبين حول العالم من بينها لعبة "المزرعة السعيدة"، لذلك اليوم أعددنا قائمة تحتوي على أفضل 5 ألعاب مزارع مجانية للموبايل.

أفضل ألعاب المزارع المجانية في 2023

 

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1. لعبة Stardew Valley:


تعد لعبة Stardew Valley، واحدة من أفضل ألعاب محاكاة الزراعة في تاريخ صناعة الألعاب، فهي لعبة محاكاة الحياة في الزراعة وبناء المستوطنات التي انتشرت بشكل كبير بين اللاعبين، تدور أحداث اللعبة في عالم من فن البكسل الجميل، أنت تلعب بصفتك انتهازيا جديدا، بعد أن انتقلت للتو إلى الوادي بحثا عن حياة جديدة، وتتضمن طريقة اللعب بناء منزل، وتوليد المحاصيل والإمدادات للتجارة مع الشركات المحلية، والدردشة مع شخصيات NPC الساحرة.

2. لعبة Sumikkogurashi Farm:

تلعب الجماليات دورا مهما في أحداث اللعبة، تضم اللعبة طاقم الحيوانات المحبوب في جو من الطبيعة المفتوحة للتعبير عن إبداع المستخدم وخياله، تهدف Sumikkogurashi Farm إلى إضفاء السحر من خلال خيارات لوحة الألوان الناعمة والرسومات البسيطة، وتركز اللعبة على بناء المزارع وحصاد المحاصيل؛ سوف تعتني من خلالها بالحيوانات وتلبية الطلبات.


3. لعبة ​​​Hay Day:

يمكنك من خلال لعبة Hay Day، إنشاء جنة زراعية على قطعة أرض خاصة بك، ستهتم فيها بحيوانات المزرعة مثل الدجاج والخنازير والأبقار بينما تستمر في تحضير المحاصيل والحفاظ عليها، من أجل ازدهار أرضك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة المباني والمرافق وإجراء الصفقات والانضمام إلى حي يتكون من 30 لاعبا.

4. لعبة Toca Nature:

تشترك لعبة Toca Nature في ـأجواء ألعاب المزارع مما يمنحك التأثير على الحياة البرية ومشاهدة المناظر الطبيعية والاعتناء بالحيوانات من حولك لمساعدتها على النمو والازدهار في البيئة التي أنشأتها، تعيد هذه اللعبة إحساس الحفاظ على حديقة شخصية من خلال مشاهدة كل شيء ينمو ويتجمع حولك أثناء اللعب.

5. لعبة Blocky Farm:

تتميز لعبة Blocky Farm، برسومات تحاكي لعبة الجافا الشهيرة ماين كرافت Minecraft، من خلال لعبة بلوكى فارم ستدير مزرعتك وتزور المدينة والأسماك وتشكل علاقات مع حيواناتك وجيرانك، ولا تدع هذا النمط المنقسم يخدعك، حيث تأتي اللعبة مليئة بالشخصية والحياة، أفضل جزء هو أنه يمكنك لعب هذه اللعبة في وضع عدم الاتصال بسرعة 60 إطارا في الثانية، لذا فإن إكمال المهام لن يكون بطيئا، مما يجعل تجربة الزراعة تبدو سلسة  للغاية.

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