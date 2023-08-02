دفاع النواب: الدولة لم تسع لفض اعتصام رابعة إلا بعد فشل المحاولات السلمية

أكد النائب، أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الأحداث الدامية وحالة العنف والفوضى وإراقة الدماء التى جاءت بها جماعة الأخوان خلال فض اعتصام رابعة المسلح، والذي تخلف عنه حالة من الفوضى العارمة وأحداث عنف كشفت عن حقيقتهم في سلب الهوية المصرية و اختطاف البلاد ونشر الفوضى في كل أنحائها .

وأشار “العوضي” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها ومؤسساتها حاولت بأقصى جهد إنهاء اعتصام رابعة بكافة الطرق السلمية الممكنة، وذلك بغرض حرص الدولة على السلامة العامة ودون تعريض أياَ من الأطراف للمواجهة، لأنه من المؤكد أنه سيدفع ثمنها بالأساس من ألقت بهم الجماعة فى الصفوف الأولى للاعتصام ليكونوا فى مواجهة الدولة .

لايفوتك||

و أوضح أن مصر فتحت ممرا آمنا لخروج المعتصمين سالمين ، إلا أن هذا الأمر لم يرق أيضا لجماعة الاخوان الباحثة بشراهة عن أكبر قدر من الدماء للمتاجرة به فى الداخل والخارج .

وعن فكرة الهجوم على مصر ، أكد رئيس دفاع النواب أن مصر لا زالت مستهدفة من الداخل والخارج ، من قبل الخونة و أعداء الوطن ، الذين لا يريدون لهذا البلد أن تنهض وتنمو ، مشيرا إلى أن محاولات الإخوان في كسب تعاطف الغرب لن تجدي نفعا ، مختتما حديثه قائلا:" ما يحدث لمصر في إنكار حقيقة فض اعتصام رابعة إنما هو مخطط إرهابي من أعداء الوطن في الداخل والخارج ، و الأوربين لا يعرفون حقيقة الأمور ، ولو عرفوها لاستنكروا شائعات وأكاذيب الإخوان".

جدير بالذكر أنه و بالتزامن مع اقتراب الذكرى العاشرة لـ فض اعتصام رابعة العدوية ، عرضت منصة حقوقية عالمية فيلما يروج لأكاذيب الجماعة الإرهابية عن اعتصام رابعة المسلح .

وتسعى جماعة الإخوان في هذا الموعد من كل عام لبث الأكاذيب والشائعات حول عملية فض اعتصام رابعة العدوية المسلح فى محاولة لإخفاء الحقائق الإرهابية وتزييفها، التى ارتكبوها بحق أبناء الشعب المصري قبل ثورة 30 يونيو وأثناء وجودهم على رأس السلطة فى مصر من عمليات إرهابية .