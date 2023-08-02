حقوق النواب: فض رابعة بداية الجمهورية الجديدة.. والإخوان يسعون لكسب تعاطف الغرب

في ذكرها الـ 10 ..

تزامنا مع اقتراب الذكرى العاشرة لـ فض اعتصام رابعة العدوية ، عرضت منصة حقوقية عالمية فيلما وثائقيا عن أحداث رابعة العدوية يحمل عنوان “ ذكريات مذبحة ” سيتم عرضه في الثالث من أغسطس الجاري، بقاعة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وتسعى جماعة الإخوان ، في هذا الموعد من كل عام لبث الأكاذيب والشائعات حول عملية فض اعتصام رابعة العدوية المسلح فى محاولة لإخفاء الحقائق الإرهابية وتزييفها، التى ارتكبوها بحق أبناء الشعب المصري قبل ثورة 30 يونيو وأثناء وجودهم على رأس السلطة فى مصر من عمليات إرهابية .

في هذا الصدد، أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الدولة المصرية لا زالت تتعرض لمؤامرات من قوى الشر والظلام والإرهاب في الداخل والخارج ، مشيرة إلى أن أكبر دليل على ذلك حجم الشائعات والأكاذيب والسموم التى تبثها القوى الضالة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها .

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وأشارت “ سلامة ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن المصريين على قلب رجل واحد استطاعوا أن يستعيدوا الدولة المصرية من الجماعة الإرهابية الفاشية التى كانت تريد أن تشيع الخراب والدمار فى المنطقة تحت مسميات مختلفة، وتمكنوا من القضاء على كل مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.

وأوضحت عضو حقوق النواب، أنه ومن خلال العودة للوراء والنظر في الفيديوهات الحقيقة لعملية فض اعتصام رابعة العدوية يكشف لنا مدى وحشية جماعة الإخوان الإرهابية وما فعلوه من تدمير وتعذيب للمدنيين، وحيازة سلاح وتمويل من الخارج، وإحراق للكنائس وأجهزة الشرطة وتعذيب رجالها والاستغلال السياسي للأطفال والمرأة والاستتار خلفهما.

و لفتت “ سلامة ”، إلى أن أحد المشكلات التي ما زالت تواجه الدولة المصرية حتى وقتنا هذا يتمثل في الضغط الدولي، مؤكدة أن الإخوان يستعطفون الميديا العالمية وقدرتهم على التواصل الدولي في ايصال معلومات غير صحيحة على أن أجهزة الشرطة تستخدم القوة ضد المعتصمين، ولكن منظمات المجتمع المدني فضحت زيف تصرفاتهم.

كما أشارت عضو حقوق البرلمان، إلى أن الهدف أيضا من الأمر هو تكريس فكرة الاضطهاد المجتمعي الذي تتعرض له الجماعة وذلك حتى يقوى موقف "الأمريكان" فى مساندتهم، وهذا مخطط إرهابي يرتكب ضد مصر ، مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس السيسي استطاعت أن توقف سيل من الدماء كاد أن يقضي على الأخضر واليابس.

وأكدت أن ما يفعله جماعة الإخوان بالتحالف مع الأمريكان ليست حربا باردة، بل إنها حرب من حروب الجيل الرابع ، مختتمة حديثها قائلة:"مصر المحروسة فى عناية الله دائما ، وبفضل القيادة السياسية وشعبها لن يتمكن العدو من إسقاط مصر مرة ثانية ".