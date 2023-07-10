تأجيل إعادة محاكمة 14 متهما في فض اعتصام رابعة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل إعادة محاكمة 14 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 13 أغسطس.

تأجيل إعادة محاكمة 14 متهما

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.