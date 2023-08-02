تصعيد خطير.. الجيش الروسي يحبط هجوما للقوات الأوكرانية في زابوروجيه

قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، يفغيني باليتسكي، إن المجموعة الهجومية الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، وتم تدميرهم بالمدفعية مباشرة خلال التقدم.

وكتب باليتسكي في قناته على "تلجرام": "قامت مجموعة هجومية معادية بمحاولة أخرى، يوم أمس، لاختراق خطوطنا شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، إذ تم اكتشاف المجموعة المهاجمة وقت التقدم وتدميرها بمدافعنا".



وأشار المسئول الروسي إلى أن الجيش الأوكرانى يتكبد خسائر فادحة، ويحاول الاستعداد للقتال و"يرمي جنوده مرة أخرى إلى المذبحة".

وشدد باليتسكي: "مع استمرارالعناد الغربي، يقوم عملاء الغرب بإلقاء الناس في مفرمة اللحم، ويبقى الاستسلام الفرصة الوحيدة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية لإنقاذ حياتهم".

