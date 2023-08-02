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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو عروسة وبتجهزي.. أرخص بوتاجاز 4 شعلة في مصر |4000 جنيه

لو عروسة وبتجهزي..أرخص
لو عروسة وبتجهزي..أرخص بوتجاز 4 شعلة في مصر..بـ 4000 جنيه

يوجد في هذه الفترة نوعيات كثيرة من البوتاجازات؛ سواء تم تصنيعها محليًا أو يتم جلبها من الخارج عبر الاستيراد، وبالطبع فإن كفاءة وجودة البوتاجازات تخضع لكثير من المعايير، وعنصر السعر يهم قطاع كبير من الجمهور في المقام الأول، وذلك في ظل حاجة البعض؛ لتوفير النفقات الدورية، وتوجيها لأوجه صرف أخرى.

ولا ينبغي أن ننسى السعي لإحداث المعادلة التي نسعى إليها جميًعا، ويتمثل ذلك في جودة عالية وسعر رخيص لذلك سنستعرض أرخص بوتاجاز بجودة عالية في مصر 2023.

بوتاجاز غاز يونيون إير ايكو، 4 شعلة، 55 سم - ستانلس ستيل


وصف المنتج

 

• البراند: يونيون اير

• تصميم البوتاجاز: بوتجاز فري ستاند

• نوع البوتاجاز: بوتجاز غاز

• مصدر الطاقة: غاز

• إشعال الذاتي: نعم

• شاشة ديجيتال: لا

• خاصية الأمان: لا

• عدد الشعلات: 4 شعلة

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• مقاس البوتاجاز: 55 x 55 سم

• اسم الموديل: ايكو

• اللون: ستانلس ستيل

• عدد الشعلات4  شعلة

• مقاس البوتاجاز55 سم

• شاشة ديجيتال غير متاح

• خامة حوامل البوتاجازمطلي بالمينا

• خاصية الامانجير متاح

• اشعال ذاتيمتاح

• أبعاد البوتاجاز55 × 55 سم

• الموديلEcco

• SKUEcco55-Diesel


يبلغ سعر البوتاجاز تقريبا 4149 جنيها مصريا تقريبا.

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