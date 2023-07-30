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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص تكييف سبليت 1.5 حصان في مصر..لمحدودي الدخل

أرخص تكييف سبليت
أرخص تكييف سبليت 1.5 حصان في مصر..لمحدودي الدخ

تصدرت الأخبار المتعلقة سبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم وفى مصر والمنطقة العربية خلال الفترة الحالية مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، وظهرت على الساحة العديد من المصطلحات المتعلقة بـ الظواهر الجوية الحارة التي تمر بها مصر حاليا مثل ظاهرة القبة الحرارية وظاهرة النينو، تلك الظواهر التي أدت إلى وصول درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة تصل إلى 50 درجة مئوية في الظل.

فمع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، والموجة الصيفية الحارة التي تعاني منها مصر هذه الأيام، و قدوم فصل الصيف كل ذلك تسبب في ارتفاع درجات الحرارة  نستعرض معكم أسعار أرخص تكييف في مصر 2023 .

 

 تكييف سبلت سوبر كوول هاير، 1.5 حصان، بارد فقط، HSU12KCSTOC - ابيض

 

• المنتج العلامة التجارية هاير  hsu12kcstoc تكييف سبليت سوبر كوول ، 1.5 حصان ، بارد فقط - ابيض مصنع من شركة Brand Haier و تم اضافته في ابريل 2023

• خصائص هذا النموذج من المنتج هي اللون : أبيض.

تكييفات الغلابة .. أرخص أسعار الـ 1.5 حصان في مصر

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HSU12KHSTOC :الموديل
 SUPER - COOL:  الموديل
قوة حصان: 1.5 حصان
اللون الابيض
العاكس: لا
البلازما: نعم
الشاشة: LED رقمية
الخامة الرئيسية: معدن / بلاستيك
النوع: بارد

 

يبلغ سعر تكييف هاير 1.5 في مصر سعر حوالي  13600 جنيه مصري، ويلطف كثيرا من درجات الحرارة المرتفعة. 

الحرارة ارتفاع درجات الحرارة مصر الاحتباس الحراري والموجة الصيفية الحارة تكييف تكييف هاير تكييف سبليت

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