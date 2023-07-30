أرخص تكييف سبليت 1.5 حصان في مصر..لمحدودي الدخل

تصدرت الأخبار المتعلقة سبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم وفى مصر والمنطقة العربية خلال الفترة الحالية مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، وظهرت على الساحة العديد من المصطلحات المتعلقة بـ الظواهر الجوية الحارة التي تمر بها مصر حاليا مثل ظاهرة القبة الحرارية وظاهرة النينو، تلك الظواهر التي أدت إلى وصول درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة تصل إلى 50 درجة مئوية في الظل.

فمع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، والموجة الصيفية الحارة التي تعاني منها مصر هذه الأيام، و قدوم فصل الصيف كل ذلك تسبب في ارتفاع درجات الحرارة نستعرض معكم أسعار أرخص تكييف في مصر 2023 .

تكييف سبلت سوبر كوول هاير، 1.5 حصان، بارد فقط، HSU12KCSTOC - ابيض

• المنتج العلامة التجارية هاير hsu12kcstoc تكييف سبليت سوبر كوول ، 1.5 حصان ، بارد فقط - ابيض مصنع من شركة Brand Haier و تم اضافته في ابريل 2023

• خصائص هذا النموذج من المنتج هي اللون : أبيض.

HSU12KHSTOC :الموديل

SUPER - COOL: الموديل

قوة حصان: 1.5 حصان

اللون الابيض

العاكس: لا

البلازما: نعم

الشاشة: LED رقمية

الخامة الرئيسية: معدن / بلاستيك

النوع: بارد

يبلغ سعر تكييف هاير 1.5 في مصر سعر حوالي 13600 جنيه مصري، ويلطف كثيرا من درجات الحرارة المرتفعة.