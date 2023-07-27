تكييفات الغلابة .. أرخص أسعار الـ 1.5 حصان في مصر

تصدرت الأخبار المتعلقة سبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم وفى مصر والمنطقة العربية خلال الفترة الحالية مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، وظهرت على الساحة العديد من المصطلحات المتعلقة بـ الظواهر الجوية الحارة التي تمر بها مصر حاليا مثل ظاهرة القبة الحرارية وظاهرة النينو، تلك الظواهر التي أدت إلى وصول درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة تصل إلى 50 درجة مئوية في الظل.

فمع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، والموجة الصيفية الحارة التي تعاني منها مصر هذه الأيام، و قدوم فصل الصيف نستعرض معكم أسعار أرخص تكييفات في مصر 2023 وأسعار التكييفات واحد ونصف حصان في مصر بعد زيادة الأسعار بسبب الدولار.

أسعار أرخص تكييفات في مصر 2023

سعر تكييف سبلت سوبر كوول هاير، 1.5 حصان، بارد فقط، HSU12KCSTOC - ابيض

يبلغ 13600 جنيه

سعر تكييف سبلت ميجافاي يونيون أير، 1.5 حصان، بارد فقط - ابيض يبلغ 13699 جنيها

سعر تكييف سبلت تورنيدو, 1.5 حصان, بارد فقط, TH-C12UEE - ابيض يبلغ 16 ألف جنيه

سعر تكييف سبلت ميديا ميشن, 1.5 حصان, بارد فقط, 53MSMB1T-12CR - ابيض يبلغ 16 ألفا و 100 جنيه

سعر تكييف سبلت فريش، بارد، 1.5 حصان، سمارت بلازما، SFW13C/IP - أبيض يبلغ 15898 جنيها.

أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بأن البلاد وعددا من الدول العربية تتعرض في الوقت الحالي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة، يعاني منها المواطنون في هذه الدول، وذلك نتيجة ظاهرة القبة الحرارية التي ينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة، التي تسيطر على 7 دول عربية في الوقت الحالي.

وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الخميس: «تشمل الدول العربية التي تسيطر عليها ظاهرة القبة الحرارية وتشهد ارتفاعات لدرجات الحرارة غير مسبوقة: مصر- السعودية- العراق- الأردن- سوريا- لبنان- فلسطين».