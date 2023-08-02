ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.. اعرف مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والمطاعم

شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على ضرورة الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتنص المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، علي الغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، علي أن يتم فتح المحال التجارية، والمولات يوميًا من الساعة 7 صباحًا.

مواعيد غلق المحلات

كما يتم غلق المحال التجارية يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

وتغلق المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 1 صباحًا صيفًا علي ان يتم فتحها الساعة 5 صباحًا.

كما يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا.

أما المحال المستثناة من هذة المواعيد فهي محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.