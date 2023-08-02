عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.. اعرف مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والمطاعم

المحال
المحال

شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على ضرورة الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتنص المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية من  محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، علي الغلق  الساعة 11 مساءً صيفًا، علي أن يتم فتح المحال التجارية، والمولات  يوميًا من الساعة 7 صباحًا.

مواعيد غلق المحلات

كما يتم غلق المحال التجارية يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

وتغلق المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 1 صباحًا صيفًا  علي ان يتم فتحها الساعة 5 صباحًا.

كما يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا. 

أما المحال المستثناة من هذة المواعيد فهي محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

مواعيد غلق المحلات الكهرباء استهلاك الكهرباء غلق المحلات ترشيد استهلاك الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

مواجهة الحسم .. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر السعودي

الزمالك يرغب في ضم هذا اللاعب بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية توضح الاماكن الممنوع فيها قطع الكهرباء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

السد القطري يتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

تكفيها عند اندلاع حرب.. إسرائيل تحصل على كمية ضخمة من القذائف المتطورة

الهلال السعودي يطيح بالوداد المغربي من بطولة الأندية العربية

تدمير أمريكا بالكامل .. ذعر في واشنطن بسبب نهاية رهيبة لحرب أوكرانيا

بعد ظهورها في باريس.. صور أثارت جدلا لـ رضوى الشربيني مع بناتها

مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع دولة سنغافورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات سحرية لإيقاف سقوط الشعر.. تعرف عليها

صدمة للجمهور.. 3 لاعبين خارج صفوف الأهلي عقب مباراة المصري

بعد إعلان ارتباطها.. صور أثارت الجدل لـ ندى الكامل قبل وبعد عمليات التجميل

بالتايجر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ