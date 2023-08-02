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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسبب أمراضا جلدية وإسهالا.. ليبيا تحذر من السباحة في شواطئها

ليبيا - علم
ليبيا - علم

أطلق مدير الإصحاح البيئي بطرابلس في ليبيا، حسن الوصارة، صرخة تحذيرية بسبب تلوث الشواطئ بمياه الصرف الصحي وتسببها بأمراض جلدية وقيء وإسهال.

وذكر الوصارة في تصريحات صحفية له نقلتها روسيا اليوم : "سحبنا عينات من 5 مصايف بطرابلس المركز، مصيف السندباد سابقا ونهاية مصيف برج أوليلة والمصيف المقابل لقصر الضيافة والمصيف المقابل لفندق باب البحر، وأحيلت للمختبرات المختصة، وبينت نتائج التحليل أن هذه الشواطئ ملوثة بمياه الصرف الصحي".

وصرح قائلا  "التلوث ناتج عن ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج في البحر، علما بأن معالجة مياه الصرف قبل ضخها في البحر، من اختصاص شركة المياه والصرف الصحي، وهذا يعتبر حلا لمشكلة التلوث، لكن الشركة تعاني من مشاكل منذ فترة طويلة لوجود أعطال في محطات المعالجة".

وأضاف  "بناء على تلك النتائج، قامت بلدية طرابلس المركز بوضع لافتات تحذيرية تفيد أن هذه الشواطئ محظورة وغير صالحة للسباحة.

وأتم : السباحة في هذه الشواطئ تسبب الأمراض الجلدية خاصة عند الأطفال، وارتفاعا في درجة حرارة الجسم وقيئا وإسهالا في حال ابتلاع المياه. 

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