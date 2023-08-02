جالاتا سراي تنعش خزينة نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك عن صدور حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح النادي بشأن أحقيته بالحصول على رسوم تضامنية من جالاتا سراي التركي في صفقة مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق.

وتقرّر حصول نادي الزمالك على على 128 ألف دولار من نادي جالاتا سراي التركي خلال الفترة الحالية، وأن يكون السداد خلال 45 يوماً أو إيقاف النادي التركي لمدة 3 فترات قيد لحين السداد.

وأكد المصدر أن هذا المبلغ عبارة عن رسوم تضامنية للزمالك في صفقة مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق كحق رعاية للنادي الأبيض.

وكان مصطفى محمد قد غادر إلى جالاتا سراي التركي، في صيف عام 2022، قبل أن يغادر بعد ذلك متجهًا إلى فريق نانت الفرنسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية

الفريق يختتم استعداداته لمواجهة النصر السعودي



واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عكاظ بخوض تقسيمة فنية بطول الملعب استعدادا للقاء النصر السعودي المقبل.

وشهدت التقسيمة التركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية التي تم التدريب عليها، وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خاصة خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.