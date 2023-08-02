خارج البطولة| تعليق مثير من خالد الغندور على مباراة الزمالك والنصر غدًا

علق الإعلامي خالد الغندور على مباراة الزمالك غدا أمام النصر في البطولة العربية.



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الوداد والترجي والمنستيري والصفاقصي وأهلي طرابلس خارج البطولة والرجاء صعد وربنا مع الزمالك بكرة إن شاء الله بس بطولة افريقيا اقوى من البطولة العربية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.