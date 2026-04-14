جولة ميدانية لقيادات الزراعة بصدفا تشمل المزرعة الإرشادية وحقول القمح

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في منظومة التنمية، مشددًا على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين ورفع كفاءتها، في ضوء توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الزراعة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، نفذت جولة ميدانية بمركز صدفا، لمتابعة سير العمل داخل الإدارة الزراعية، والتأكد من الانضباط الإداري والالتزام بالمعايير الفنية، بمشاركة قيادات القطاع الزراعي بالمحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد المزرعة الإرشادية التابعة للإدارة، حيث تم الوقوف على مستوى الأداء، والاستماع إلى العاملين لرصد التحديات الفعلية على أرض الواقع، مع بحث سبل التعامل معها وتحسين كفاءة العمل.

وشدد المحافظ على أهمية التعامل الجيد مع المواطنين، خاصة المزارعين، وتيسير حصولهم على الخدمات، مؤكدًا أن الدور المحوري للقطاع الزراعي يتمثل في تقديم الدعم الفني والميداني، والعمل على تذليل العقبات لزيادة الإنتاجية وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

وفي سياق متصل، تفقد مسؤولو مديرية الزراعة حقول القمح بمركز صدفا، في إطار الاستعداد لموسم الحصاد والتوريد، حيث أكد المحافظ ضرورة الالتزام بتوريد المحصول من خلال القنوات الرسمية، ممثلة في الشون والصوامع المعتمدة، مشيرًا إلى أن الدولة حددت سعر 2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم وفقًا لدرجة نقاوة القمح.

كما وجه بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي، لمتابعة مختلف المحاصيل، وعلى رأسها القمح، والتأكد من تقديم أوجه الدعم اللازمة للمزارعين، في حدود الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية فعالة بالمحافظة.

وأشار إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، عبر الخط الساخن (114)، والأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.