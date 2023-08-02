بريطانيا.. أول دفعة من رعاياها بالنيجر يغادرون نيامي بأمان

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن الفوج الأول من الرعايا البريطانيين بالنيجر غادروا العاصمة نيامي بأمان.

وقال كليفرلي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن الدفعة الأولى من الرعايا البريطانيين غادروا النيجر الآن بأمان.

وأضاف "لحل الوضع في النيجر، فإن المملكة المتحدة واضحة في دعمنا لقرار تقوده إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ناقش اليوم الأربعاء، مع المستشار الألماني "الوضع المثير للقلق في النيجر".

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في بيان صادر عن مكتب سوناك، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتز أدانا ما وصفاه بالمحاولات الأخيرة "لتقويض الديمقراطية والسلام والاستقرار" في النيجر.

وقال المتحدث باسم داونينج ستريت في بيان، "ناقش رئيس الوزراء والمستشار شولتز الوضع المقلق في النيجر"، بعد أن أطاح المجلس العسكري بالرئيس محمد بازوم وحكومته.

وتم إغلاق حدود النيجر أمام الرحلات الجوية التجارية منذ أن أطاح ضباط عسكريون بالرئيس محمد بازوم وحكومته المنتخبة ديمقراطيا يوم الأربعاء الماضي، في سابع انقلاب عسكري في أقل من ثلاث سنوات في غرب ووسط إفريقيا.