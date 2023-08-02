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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير أمن سوهاج يعتمد الحركة الداخلية للشرطة

صدى البلد

اعتمد اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الحركة الداخلية بين رجال الداخلية بمحافظة سوهاج، وشملت الحركة تعيين اللواء أحمد فجر، حكمدار المديرية، واللواء أحمد عبدالله، نائب المدير لقطاع الشمال، واللواء مجدى لطفى نائب المدير لقطاع الجنوب، والعميد عادل الشاذلى مساعد المدير لفرقة الشرق.

وكذلك اللواء تامر أبو خطوة مساعد المدير للوحدات، واللواء وائل منصور مساعد المدير للمالية، والعميد أحمد نظيم مأمور قسم أول، والعميد هريدي مأمور قسم ثان، والعميد أحمد عبد المعطى مأمور مركز شرطة العسيرات، والعميد مصطفى عبدالرحمن مدير قوات امن المديرية والعقيد أحمد محمود عرابى رئيس قسم الإطفاء، والعميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أحمد عزت وكيل فرع بحث الشمال، والعميد نور عمر رئيس بحث الجنوب، والعقيد أحمد النادى رئيس فرع بحث الشرق.

“صقر” رئيس مباحث أخميم و"سلام" الأموال العامة

كما شملت الحركة تعيين الرائد إبراهيم صقر من رئيس مباحث الجزيرة لرئيس مباحث أخميم والرائد محمد حسان من قسم طهطا إلى قسم الكوثر، والرائد أحمد خلف مرسى تنفيذ الأحكام، والرائد أحمد عمر سلام الأموال العامة، والرائد مصطفى عبدالحليم رئيس قسم الإشتباه، والمقدم المزمل نافع من مباحث مركز شرطة دار السلام إلى فرع بحث الجنوب، والرائد هيثم الحجيري من مباحث مركز شرطة طهطا إلى فرع بحث الشرق.

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وشملت الحركة الرائد أحمد رمضان رئيس مباحث المراغة، والرائد احمد إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شندويل، والرائد أدهم حمادى رئيس قسم الترحيلات، والرائد محمود ذكى رئيس مباحث قسم طهطا، والرائد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والرائد شادى صلاح ضابط فرع بحث الشرق، والمقدم محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز شرطة طما، والعقيد أسامه طنطاوى رئيس قسم التحريات، والعقيد محمود ماهر ضابط قسم المباحث الجنائية، والعقيد عمرو أبوبكر تنفيذ الأحكام، والمقدم محمد الصبور رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، والمقدم أرشد الشريف رئيس قسم العمليات والمقدم محمد حماد ضابط فرع بحث الجنوب.

كما شملت المقدم أحمد مصطفى المشنب ضابط فرع بحث الشمال، والرائد إسلام عجاج من مباحث قسم أول إلى المباحث الجنائية، والرائد عمرو شلبى رئيس مباحث قسم أول، والرائد أحمد جمال رئيس قسم الشؤون الإدارية والرائد محمد صفوت رئيس مباحث مدينة سوهاج الجديدة ، والرائد حسين فخرى رئيس مباحث البلينا، والرائد أحمد العمده رئيس مباحث المنشاه، والرائد محمد جادالله رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، والرائد أحمد الكاشف رئيس مباحث ساقلته، والرائد عمرو المدنى رئيس مباحث جهينة، والرائد أحمد الصاوى رئيس مباحث قسم شرطة جرجا والرائد شريف عبدالمحسن رئيس مباحث ثان سوهاج والعقيد عمرو أبوبكر رئيس مباحث تنفيذ الأحكام.

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