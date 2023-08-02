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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسوب 61% من طلاب أولى طب سوهاج.. ورد صادم من عميد الكلية

صدى البلد

كشف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية طب جامعة سوهاج، تفاصيل رسوب 61% من طلاب أولى طب سوهاج.

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وأوضح عميد كلية طب جامعة سوهاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب 600 تقدم إلى الامتحانات 568 طالبا نجح منهم 222 بنسبة 39.08%، فيما حصل 150 طالبا على تقدير امتياز.


وأشار الدكتور مجدي القاضي، إلى أن الامتحانات التي خضع لها الطلاب كانت إلكترونية دون أي تدخل بشري وأيضا التصحيح إلكتروني.


وأكد القاضي، أن كلية الطب لا تقاس بما حصل عليه الطالب من مجموع بالثانوية العامة وإنما تحتاج إلى الاجتهاد، لذلك غير مقبول تخريج طبيب ضعيف المستوى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تظلمات حتى الآن بشأن النتيجة.


وأهاب عميد كلية طب جامعة سوهاج، أولياء الأمور بضرورة الحرص على التزام الطلاب والاستذكار، قائلا: «أنا شايف إن قدرات ابني لا تصلح لا يجب إرغامه على الالتحاق بكلية الطب».
 

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