يا فرحة ما تمت| إصابة 22 بينهم أطفال بالتسمم في سوهاج.. والسبب “جاتوه” النجاح

تعتبر السلامة الغذائية من الأمور الحيوية التي يجب مراعاتها عند تناول الطعام في المناسبات والحفلات.

وفي بعض الأحيان، قد تحدث حوادث تسمم غذائي نتيجة تناول أطعمة ملوثة.

وهذا بالضبط ما حدث في حفل طالبتين ناجحتين بالثانوية العام في قرية شطورة بسوهاج، حيث أصيب 22 شخصًا بحالة تسمم بعد تناولهم "جاتوه" تسبب في إعياء وآلام بالبطن لديهم، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، حيث يُقدَّم لهم الإسعافات الطبية اللازمة ويتم وضعهم تحت رعاية طبية فورية.





تسمم 22 شخصًا



ووفقًا لما ورد إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قُدم بلاغٌ من مستشفى طهطا العام بوصول 22 شخصًا مصابًا بالإعياء والمغص وآلام بالبطن جراء تناولهم حلوى "جاتوه" في حفل احتفالي لطالبتين ناجحتين بالثانوية العامة.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال، حيث يتلقون العناية الطبية اللازمة والإسعافات العاجلة.



14 حالة تحت الملاحظة



وعقب الفحص الطبي، تم السماح لتسعة من المصابين بالخروج بعد تحسن حالتهم الصحية، لكن 14 حالة ما زالت تحت الملاحظة الطبية بقسم الأطفال لاستكمال تلقي العلاج اللازم.

ويجري حاليًّا إعداد المحضر اللازم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للبدء في التحقيق في الحادثة.

الحذر عند تحضير الحلويات

وعند تحضير الحلويات، يجب أن يكون المرء حذرًا جدًا للتأكد من نظافة المكونات وصلاحيتها للاستخدام. يجب غسل اليدين جيدًا قبل البدء في التحضير واستخدام أدوات نظيفة.

التخزين الآمن للطعام

ويجب تخزين الطعام في درجات حرارة مناسبة وفي أماكن نظيفة وجافة. يُفضل استخدام أواني تخزين محكمة الإغلاق للحفاظ على نضارة الطعام وعدم تعرضه للتلوث.

تجنب التلوث الغذائي

وعند شراء المواد الغذائية، يجب التحقق من تاريخ الانتهاء وجودة المنتج. كما يجب تجنب شراء المواد الغذائية التي تحتوي على عبوات مفتوحة أو متضررة.

وتتسبب حوادث التسمم الغذائي بمشاكل صحية خطيرة وتُلحق الضرر بالصحة والعافية للأفراد. من المهم الاهتمام بنظافة وجودة الطعام والتأكد من التزام المعايير الصحية أثناء التحضير وتناول الطعام. اتباع إرشادات السلامة الغذائية يمكن أن يحمينا ويحمي عائلاتنا من الأمراض المرتبطة بالتسمم الغذائي.