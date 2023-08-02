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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وفد اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة المصرية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد اللجنة العلمية المشرفة على مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ضمن فعاليات مبادرة " 100 يوم صحة "، برئاسة الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة، وبحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة.

والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام بسوهاج وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة، والدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي.

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محافظة سوهاج

ويأتي اللقاء على هامش متابعة فعاليات مبادرة "دعم صحة المرأة" ضمن فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة"، والتي يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

ورحب محافظ سوهاج برئيس وأعضاء اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة المصرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المبادرة وتحقيق أهدافها، والعمل على الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات المستفيدات.

وفي نهاية اللقاء  قام رئيس اللجنة بإهداء درع المبادرة للسيد المحافظ، تقديرا لجهوده في دعم المبادرة، وتذليل كافة العقبات في سبيل تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، كما قام بإهداء درع المبادرة لوكيل وزارة الصحة.

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