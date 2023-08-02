عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 600 زجاجة كولا فاسدة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط 50 باكت مشروب غازي كولا نوع مُحدد غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث أنه مجهول المصدر وغير مدون عليه أية بيانات.

وأشار إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المحل التجاري الذي تم ضبط المشروب بداخله، مُشيرًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعتها.

ولن تسمح بأي زيادة غير رسمية لأي منتج يُباع بالأسواق، لافتًا إلى حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

متحملتش نظرات الناس.. الثانوية العامة تُنهي حياة طالبة في سوهاج

طالبة تُنهي حياتها بقرص الغلال في سوهاج

بيان المحاضر المُحررة بتموين سوهاج

وأوضح حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية، قد أسفرت عن ضبط 50 باكت مشروب غازي نوع مُحدد، بكل باكت 12 زجاجة، بإجمالي 600 زجاجة مشروب غازي كولا غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث أنه مجهول المصدر وغير مدون عليه أية بيانات.

كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية والتي جاء بيانها كالآتي:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مشروب غازي كولا حملات تموين سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

بسبب حركات وإيماءات لا تليق.. نقابة القراء تحيل مقرئ بالمنيا للنيابة

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

مهاجم أجنبي.. شوبير يكشف مفاجأة بقائمة الأهلي الجديدة وموعد قيد إمام عاشور

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

لن يدفع الفلوس.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن سداد كهربا لغرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يتابع تنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء

ترشيحاتنا

تحصيل رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 بمنافذ فوري والبريد المصري

تركمانستان تعلق الرحلات الجوية إلى موسكو.. لهذا السبب

لحظة وصول الشيخ محمد بن زايد إلى الأردن واستقبال الملك عبدالله.. شاهد

الصين تكثف عمليات الانقاذ بعد أمطار لم تشهدها منذ 140 عاما

استفزاز جديد.. الشرطة السويدية تسمح بمظاهرة لـ حرق القرآن الكريم في ستوكهولم

الكلام في الدين بيعلي الريتش.. "حسن البخاري" يكشف خطورة تصدر غير المتخصصين للفتوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

ضربة قوية للدولار وتراجع كبير بأسعار الذهب| تفاصيل

عمر كمال وحمو بيكا يصدمان الجمهور بتغيير كلمات أغنية انتى معلمة

وصفته بـ الراقصة بسبب شيرين عبد الوهاب.. فيفي عبده تعتذر لـ محمد عبده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ