مصادرة 600 زجاجة كولا فاسدة في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط 50 باكت مشروب غازي كولا نوع مُحدد غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث أنه مجهول المصدر وغير مدون عليه أية بيانات.

وأشار إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المحل التجاري الذي تم ضبط المشروب بداخله، مُشيرًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعتها.

ولن تسمح بأي زيادة غير رسمية لأي منتج يُباع بالأسواق، لافتًا إلى حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

بيان المحاضر المُحررة بتموين سوهاج

وأوضح حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية، قد أسفرت عن ضبط 50 باكت مشروب غازي نوع مُحدد، بكل باكت 12 زجاجة، بإجمالي 600 زجاجة مشروب غازي كولا غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث أنه مجهول المصدر وغير مدون عليه أية بيانات.

كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية والتي جاء بيانها كالآتي:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.