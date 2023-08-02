بسبب الطقس الحار|رئيس زراعة الشيوخ يحذر من انتشار الحشرات وزيادة تكاثرها

قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن التغيرات المناخية أثرت على وجودحشرات بالمحاصيل الزراعية، فأرتفاع درجات الحرارة تعمل على زيادة معدل أعلى من الطبيعي لتكاثر الحشرات، وسوف تؤثر على المحاصيل الزراعية بشكل سلبي كبير.

وأكد الجبلي خلال مداخله هاتفية لبرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية etc، نقديم الإعلامية أنجي أنور، أن العالم كله يعاني من أزمة الغذاء، وتحديات الحشرات وارتفاع درجات الحرارة الشديدة تزيد من أزمة الغذاء.



ونصح، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المزارعين بالبدء في الري في الفترة المسائية او في الصبح الباكر، والفترات ما بين الرى وبعضها يحب ان تكون على فترات زمنية قصيرة جدا حتي تكون الأرض محتفظة بدرجات الرطوبة وليست جافة.