عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بشارع النيل بدائرة قسم الجيزة، وتم نقلهم إلى مستشفى «أم المصريين» لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بشارع النيل دائرة القسم، على الفور امر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث العقيد محمد الصغير مفتش المباحث الجيزة، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

 

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طالب 18 سنة مصاب اشتباه نزيف داخلى وكسر بقاع الجمجمة، طالب 17 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طالب 18 سنة مصاب كدمات بالوجه واليدين، طالبه 16 سنة مصابه بكدمة بالكتف، وبسؤالهم أفادوا أثناء عبورهم نهر الطريق أتت سيارة مسرعه اصطدمت بهم من الخلف وأحدثت اصابتهم وفرت هاربا، تم نقلهم إلى مستشفى ام المصريين لتلاقى العلاج، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط السيارة وقائدها، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم مستشفى أم المصريين النيابة العامة عمليات النجدة شارع النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

موضوعات متعلقة

وفاة طالب سقط من الطابق الخامس في بولاق الدكرور

خناقة ستات.. مصير مؤلم لشاب تصادف مروره وسط معركة بالحجارة والزجاج في الوراق

استغلوا التريند.. صاحبة أغنية «مخاصماك» تقدم بلاغا ضد شركة بالجيزة

بسبب إعلان محمد صلاح.. تغريم المدير التنفيذي لبيراميدز 98 ألف دولار

تجمعات مياه.. انهيار بلكونة في عقار بالدقي

عقر قطة أمامه.. طباخ يطعن كلبا وسط الشارع في الجيزة

رفع حطام وحمولة سيارة محملة بالرمال بعد انقلابها في الجيزة

كسر في الحوض.. سيارة تدهس ربة منزل غرب الجيزة وضبط قائدها

ترشيحاتنا

همس في أذنها .. قصة رؤية حولت حياة مديحة كامل رأسا على عقب

شبانة : رمضان صبحي لا يريد الانتقال للزمالك مطلقا والباب ليس مغلقا في الأهلي

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ