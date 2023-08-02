إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بشارع النيل بدائرة قسم الجيزة، وتم نقلهم إلى مستشفى «أم المصريين» لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بشارع النيل دائرة القسم، على الفور امر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث العقيد محمد الصغير مفتش المباحث الجيزة، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طالب 18 سنة مصاب اشتباه نزيف داخلى وكسر بقاع الجمجمة، طالب 17 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طالب 18 سنة مصاب كدمات بالوجه واليدين، طالبه 16 سنة مصابه بكدمة بالكتف، وبسؤالهم أفادوا أثناء عبورهم نهر الطريق أتت سيارة مسرعه اصطدمت بهم من الخلف وأحدثت اصابتهم وفرت هاربا، تم نقلهم إلى مستشفى ام المصريين لتلاقى العلاج، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط السيارة وقائدها، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.