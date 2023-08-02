تامر أمين معلقا على انتخابات المهن الموسيقية : حراقة

علق الإعلامي تامر أمين، على الانتخابات الخاصة بـ نقابة المهن الموسيقية قائلا " انتخابات ساخنة واسبايسي جدا ".



وأكد أمين خلال برنامج أخر النهار المذاع على فضائية النهار، أن أمس كانت الانتخابات على أعضاء منصب إدارة نقابة المهن الموسيقية، مضيفا أنه بعد انتخابات ساخنة حصلت نقابة الموسيقيين والمطربين والفنانين على اوائل الجمعية العمومية، وكان من أوائل الذين تصدروا ثقة الجمعية العمومية هم الفنان أحمد العيسوي، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة نادية مصطفي، وآخرين.

ضبط المشهد الموسيقي

وهنأ تامر أمين، الفنانين على فوزهم بعضوية المهن الموسيقية، والحرص على ضبط المشهد الموسيقي، وإعطاء دعم مالي للموسيقيين الذين يقدمون فنا حقيقيا.