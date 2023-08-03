عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

شاومي تفاجئ الشباب
شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

تستعد شركة Xiaomi شاومي الصينية لإطلاق واحد من أفضل هواتف الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تحت علامتها الفرعية Poco، والمخصصة للشباب والفئة المتوسطة، حيث تتميز هواتف فئة Poco بإمكاناتها الممتازة وسعرها المناسب للغاية. 

وبحسب موقع GSMArena فإن شاومي ستطلق هاتف Poco M6 Pro يوم السبت المقبل ، الموافق 5 أغسطس في السوق الهندية، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة إلى عدد من الأسواق العالمية الأخرى. 

وسيأتي هاتف شاومي Poco M6 Pro بشاشة من نوع Super AMOLED، بجودة عرض FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 .

وسيقدم هاتف شاومي Poco M6 Pro كاميرا خلفية مزدوجة تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانية ultrawide  بدقة 8 ميجابكسل، مع فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

وسيعمل هاتف شاومي Poco M6 Pro بمعالج يدعم الجيل الخامس من الاتصالات 5G من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 685 مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجا بايت. 

Xiaomi شاومي Poco هواتف فئة Poco هواتف الشباب والفئة المتوسطة هاتف Poco M6 Pro Poco M6 Pro شاومي Poco M6 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

الأهلي رفض ضم أشرف بن شرقي من أجل عيون هذا اللاعب

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

وكيل سوزا يكشف لأول مرة عبر الريمونتادا موقف مفاوضات الأهلي

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

مقتل 9 أشخاص خلال مداهمة للشرطة البرازيلية في ريو دي جانيرو

كهربا وإدارة الأهلي يستعدان لغلق ملف الأزمة.. ومفاوضات سوزا مستمرة

فرج عامر يفجر مفاجاة بشأن غرامة كهربا

المسلماني : لأول مرة منذ 25 عاما الناتو يضع خطة تفصيلية لحرب روسيا وأوكرانيا

همس في أذنها .. قصة رؤية حولت حياة مديحة كامل رأسا على عقب

شبانة : رمضان صبحي لا يريد الانتقال للزمالك مطلقا والباب ليس مغلقا في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ