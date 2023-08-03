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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 : اتخاذ خطوات جريئة

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2023.. هؤلاء الأكثر حظا بالعمل والمال والحب

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

حظك اليوم يجعل يومك رحلة مبهجة، مع اصطفاف النجوم لصالحك ، ستجد نفسك في مهمة كونية مليئة بالمفاجآت، احتضن ما هو غير متوقع واغتنم الفرص التي تأتي في طريقك.

توقعات برج القوس في الحب

سيكون التواصل أمرًا أساسيًا، لذا دع روح الدعابة والذكاء لديك تجذب شريكك وحل أي صراعات طفيفة قد تنشأ.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

ستؤدي المغامرة الخارجية النشطة أو جلسة الرقص أو تجربة رياضة جديدة إلى تنشيط جسدك وروحك، فقط تذكر أن تسرع نفسك وتجنب الإرهاق. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل

ستشعر بفيض من الإلهام والأفكار المبتكرة للتعامل مع مشاريعك بحماس، ثق في غرائزك عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات ولا تخف من اتخاذ خطوات جريئة. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

توقع مفاجآت سارة في شؤونك النقدية مع وجود مكاسب غير متوقعة أو مصادر دخل غير متوقعة في طريقك، ومع ذلك، مع القوة المالية الكبيرة تأتي مسؤولية كبيرة. 

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