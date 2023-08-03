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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023: التزم بميزانية مدروسة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 3 اغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

احتضن جاذبيتك الفريدة ، واغامر بالعالم بلا خوف، تذكر أن النجوم في صالحك ولا شيء يمكن أن يقف في طريقك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

قد يجد العقرب العازب نفسه منجذبًا إلى شخص مثير للاهتمام، احتضان السحر، ودع الحب يقود الطريق.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

كن حذرًا أثناء القيادة ليلاً سيصاب بعض مواليد برج العقرب بمشاكل طبية تتعلق بالقلب أو الكلى هذا الأسبوع، يمكن أن تكون هناك أيضًا مضاعفات متعلقة بالربو، ستؤدي التهابات الحلق البسيطة وكذلك آلام المفاصل إلى تعطيل أسبوعك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

في حين أن إمكانية تحقيق مكاسب مالية موجودة، تجنب القرارات المتهورة، التزم بميزانية مدروسة واستثمر بحكمة، قد تقدم عمليات التعاون آفاقًا واعدة ، ولكن تأكد من أنك تثق بشركائك قبل المتابعة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

كن منفتحًا على الفرص الجديدة ؛ ستوجهك غريزة العقرب في اتخاذ الخيارات الصحيحة. 

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