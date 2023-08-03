بيان عاجل من السعودية والكويت بشأن تصريحات وزير النفط الإيراني عن "الدرة"

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان عاجل لها منذ قليل، إن المملكة ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين، وذلك بعدما صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن بلاده "لن تتنازل قيد أنملة عن حقوقها في استثمار حقل الدرة".

وأضافت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة أنباء السعودية "واس" أن السعودية ودولة الكويت "لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وتابع البيان: "كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وكان وزير النفط الإيراني قال في وقت سابق، "لقد أعلنا لدولة الكويت استعدادنا لاستخدام هذا الحقل بشكل مشترك حاله حال باقي الحقول المشتركة، وأن إيران ترى ذلك حقا لها"، مضيفا: "إذا لم تكن دولة الكويت مهتمة بهذا التعاون فنحن نعرف واجبنا ولن نقصر في هذا الموضوع".

وكانت السعودية والكويت اتفقتا، في وقت سابق، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز الدرة، وهو الحقل الذي يطلق عليه الإيرانيون اسم آرش، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه"، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.

وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.