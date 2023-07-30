إعلان عاجل من إيران بعد قرار الكويت التنقيب في حقل غاز الدرة

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأحد، إنه إذا لم تكن هناك رغبة في التعاون، فإن إيران ستسعى وراء حقوقها وامتيازاتها، بما في ذلك استغلال واستكشاف حقل غاز الدرة"، وفقا لوكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية.

وكان وزير النفط الكويتي، سعد البراك، قال الخميس الماضي، إن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة للغاز دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال أوجي، إن وزارة الخارجية في بلاده ستتابع موضوع حقل غاز الدرة المعروف باسم أراش في إيران، بحسب ما نقلته رويترز عن وكالة تسنيم الإيرانية.

وكان وزير النفط الكويتي، سعد البراك، أكد الأحد الماضي ، أن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في الحقل الموجود بالخليج، داعيا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

وأعلنت طهران في وقت سابق ، أن لديها حصة في الحقل، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه "غير قانوني".

وقال البراك في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية الحكومية، إن "هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود وإن كان له حق سيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي".

وأضاف في إشارة إلى إيران "الطرف الآخر لديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية".