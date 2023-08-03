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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 .. سجل الآن بـ 200 جنيه للمادة

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة 2023

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من اليوم الخميس خدمة تظلمات الثانوية العامة 2023. 

و تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خدمة تظلمات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. 

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

حيث يتاح الان لطلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في اعادة الكشف على اوراقهم في اي مادة ، الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://tazalom.emis.gov.eg/

ويستمر باب تظلمات الثانوية العامة 2023 مفتوحا من اليوم الخميس ولمدة اسبوعين فقط 

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 لتكون 200 جنيه لكل مادة من المواد المتظلم منها ، بعد أن كانت العام الماضي 300 جنيه للمادة .

ويتم تسديد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصري.

ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم

وخلال فترة تظلمات الثانوية العامة 2023 .. سيكون الإطلاع على أوراق الإجابة في مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب

وسيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم

وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر لجنة تظلمات الثانوية العامة 2023

 

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