بالتنسيق مع المتحدة|طارق الجنايني: تدشين فكرة اتحاد منتجي مصر تطور الإنتاج الدرامي

وجه المنتج طارق الجنايني رئيس شركة revision للإنتاج الإعلامي، الشكر للشركة المتحدة على تجميع المنتجين تحت منصة واحدة للحفاظ على التوزيع والجودة والمحتوي والتنسيق وتدشين فكرة اتحاد منتجي مصر سوف تزيد من جودة العمل الدرامي، وأن فكرة صناعة المحتوي الدرامي "صناعة محترمة".



وأكد الجنايني خلال مداخله هاتفية لبرنامج مانشيت المذاع على فضائية cbc، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن فكرة صناعة المنتجين صناعة مصدرة، والدولة تحتاج لمثل هذا الإتحاد المصري، مؤكدا أن الأعمال الدرامية المصرية سوف تقدم على مستوي عالي من الاحترافية وجودة التنفيذ وجودة الموضوعات التي تناقش داخل السباق الرمضاني أو خارجه.



وطمأن رئيس شركة revision للغنتاج الإعلامي الجمهور، بأن المنتج المصري والدراما المصرية مهم جدا، وأن الموضوعات الدرامية سوف تتوج بالافكار المتميزة الإحترافية.