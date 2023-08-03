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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بينينفارينا تكشف عن مفهوم جديد للسيارات المستقبلية

بينينفارينا تشكف
بينينفارينا تشكف عن مفهوم جديد للسيارات المستقبلية

كشفت شركة أوتومبيلي بينينفارينا عن تصميم PURA Vision والذي وصفته الشركة بانه "يقدم حقبة جديدة رائدة من الرفاهية الكهربائية" وستظهر لأول مرة خلال أسبوع مونتيري للسيارات هذا الشهر.

بينينفارينا تشكف عن مفهوم جديد للسيارات المستقبلية

يأخذ مفهوم تصميم PURA Vision شكل سيارة كوبيه SUV أنيقة بشكل استثنائي ولها تصميم يسير على خطى سيارة باتيستا الخارقة. يصفه صانع السيارات الإيطالي بأنه يتمتع بـ "وجه مميز" وهذا بالتأكيد شعور يمكننا الاتفاق معه نظرًا لوجود مصابيح أمامية مخفية وأضواء تشغيل نهارية تستخدم شركة L.E.S.S. تقنية الإضاءة nanofiber مصنوعة من ألياف أقل من 1 مم.

بينينفارينا تشكف عن مفهوم جديد للسيارات المستقبلية

يحتوي الجزء العلوي من السيارة التجريبية على طلاء أبيض لامع بيانكو سيستريير بينما تم الانتهاء من عناصر مختلفة من الجزء السفلي من الجسم بألياف الكربون المكشوفة، ويتضح شكل السيارة المثير للاهتمام بشكل خاص عند رؤيتها من الجانب والأعلى حيث يلفت البيت الزجاجي الكبير الأنظار على الفور. كما تم تجهيز مجموعة من العجلات الضخمة مقاس 23 بوصة وملفوفة بإطارات ذات شريط أبيض. أحد العناصر المثيرة للاهتمام بشكل خاص إذا كانت حلقة إضاءة LED في وسط السقف الزجاجي مصممة لربط الزجاج الأمامي بالنافذة الخلفية بسلاسة.

بينينفارينا تشكف عن مفهوم جديد للسيارات المستقبلية

ابتكر مصممو بينينفارينا أيضًا مجموعة من الأبواب الشبيهة بأجنحة النورس من أجل PURA Vision التي تشير إليها الشركة رسميًا باسم فتحات "Lounge Door"، وتوفر هذه الأبواب ، جنبًا إلى جنب مع تصميم السيارة المركزي الخالي من الأعمدة ، وصولاً غير معاق إلى المقصورة الفسيحة ذات المقاعد الأربعة. 

 

قال باولو ديلاتشا الرئيس التنفيذي لشركة أوتومبيلي بينينفارينا أن "PURA Vision هي الجسر من حاضرنا إلى فصل جديد مثير في تاريخ Automobili Pininfarina". "في عامنا الخامس ، احتفلنا بالفعل بتراثنا الفريد من خلال تقديم Battista Edizione Nino Farina، وتستعرض PURA Vision مستقبلًا مثيرًا وتُظهر ما يمكن تحقيقه إذا طبقنا مبادئ تصميم PURA على نوع جديد تمامًا من المركبات ".

مونتيري أوتومبيلي بينينفارينا PURA Vision باتيستا بينينفارينا أوتومبيلي

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