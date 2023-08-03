تامر أمين في الذكرى التاسعة لزويل: أبو الكيمياء وإرث علمي لا ينسى

أحيا الإعلامي تامر أمين من خلال برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار، ذكرى وفاة العالم الكبير الدكتور أحمد زويل، فهو واحدا من أهم أساطير مصر العلمية والثقافية والكميائية، وهو صاحب اختراع الفيمتو ثانية، فهو جوهرة مصر العلمية.

إرث علمي لا ينسي

وأضاف أمين خلال برنامج أخر النهار، أنه مر ٩ سنوات على رحيل ممن رفعوا علم مصر عالميا وسط المحافل الدولية العلمية، فهو أبو الكيمياء والفمتو ثانية، قائلا :" هو إرث علمي لا ينسي".



وأكمل الإعلامي تامر أمين ان قوة مصر الناعمة الكبيرة في القرن العشرين كانت فنية، فكرية ادبية، فالفن والثقافة المصرية، ولكن الجناح العلمي نواجه فيه ثمة مشكلة يجب النظر فيها.