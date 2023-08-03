بعد تصاعد أزمته مع محمد الشيبي.. شاهد|أول رد فعل من حسين الشحات

تجاهل لاعب النادي الأهلي حسين الشحات أزمته مع محمد الشيبي بصورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

و نشر صورة له من تدريبات الأهلي و علق : بالقلوب و كلمة mood.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي بيراميدز تقدم بشكوى رسمية ضد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق، إلى وزارة الشباب والرياضة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشكوى جاءت ضد القيعي، تتهمه فيها بأنه تطاول ضد ممدوح عيد المدير التنفيذي في برنامجه، وكان الرد من وزارة الشباب والرياضة، التوجه إلى المجلس الأعلى للإعلام".

وأضاف أمير هشام: "كما تم شكوى حسين الشحات لاعب الفريق لوزارة الشباب والرياضة تجاه ما حدث مع محمد الشيبي لاعب الفريق بمباراة الفريقين، وكان الرد التوجه إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم".