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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هدية الثانوية العامة.. منافس آيفون وبنصف سعره .. تفاصيل

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 11

يسعى الأهل بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لمهاداة أبنائهم المتفوقين بهدية مناسبة تعبيرا عن الجهد الذي بذلوه على مدار السنة، ويعد شراء هاتف ذكي بمواصفات مميزة من أفضل الهدايا وأقيمها للطلبة.

ويفضل الكثير من الطلاب اقتناء هواتف آيفون نظرا لإمكاناتها الممتازة في الأداء القوي والكاميرا الفائقة، وأيضا التصميم الأنيق، ومع ذلك يشكل سعر هواتف آيفون عائقا كبيرا نظرا لارتفاع أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي يمثل خيبة أمل للكثيرين. 

وهناك الكثير من الهواتف الرائدة التي تم إطلاقها مؤخرا بمواصفات جبارة وتصميم أنيق وأداء قوي يجعلها تنافس هواتف آيفون إلا أنها تتميز عنها لسعرها الذي قد يصل إلى نصف سعر هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max والذي يتجاوز سعره 50 ألف جنيه مصري. 

 

ومن بين هذه الهواتف يأتي هاتف OnePlus 11 من شركة وان بلس، والذي  يضم عددا من الميزات والمواصفات الفائقة بداء من الشاشة والكاميرا وبطارية كبيرة مع أفضل معالج لهواتف الأندرويد.  

 

ويتوفر هاتف وان بلس OnePlus 11  في السوق المصرية بسعر يبدأ من حوالي 27 آلاف و850 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 11 

 

وجاء هاتف وان بلس OnePlus 11 بشاشة بحواف منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD  مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision، وتصنيف IP54 لمقاومة المياه والغبار.  

ويقدم هاتف وان بلس OnePlus 11 كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من تصنيع شركة سوني Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، بالإضافة إلىكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع فلاش LED في الخلف.

 

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 11 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية والذي يعتبر أفضل معالجات هواتف الأندرويد أداءا حتى الآن، ويقترن  بذاكرة وصول عشوائي مع ما  يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من تخزين UFS 4.0، مع نظام تبريد سائل VC للقضاء على الحرارة، ونظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OxygenOS 13، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان.

 

ويحتوي هاتف وان بلس OnePlus 11 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7.

 

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