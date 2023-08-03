تحذير من النصابين.. ازاي تتأكد إن موبايل آيفون اللي معاك أصلي مش مضروب

تتعدد الطرق التي يمكن استخدامها للتأكد من صحة جهاز الآيفون iPhone، ولكن الطريقة الأكثر موثوقية هي التحقق من رقم التسلسل الخاص بالجهاز.

فيما يلي خطوات بسيطة يمكن اتباعها للتأكد من صحة جهاز الآيفون:

1. الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الآيفون.

2. النقر على خيار "عام" والتمرير للأسفل حتى الوصول إلى "معلومات".

3. النقر على خيار "معلومات" والتمرير للأسفل حتى الوصول إلى "رقم التسلسل".

4. التحقق من رقم التسلسل في جهاز الآيفون الذي يتم عرضه ومقارنته مع رقم التسلسل الذي يظهر على الجهاز على موقع Apple.

يمكن العثور على رقم التسلسل على الجهاز نفسه، وفي عادة الأمر يكون موجودًا على الجزء الخلفي من الجهاز أو على الجانب الأيمن العلوي للجهاز، ويمكن أيضًا العثور عليه في قائمة الإعدادات كما ذكرنا.

بعد الحصول على رقم التسلسل، يمكن التحقق منه عبر موقع Apple الرسمي. يجب إدخال الرقم في موقع Apple والنقر على "تحقق من التأهيل"، وسيظهر نتيجة تحديد ما إذا كان الجهاز أصليًا أم لا.

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الطرق الأخرى التي يمكن استخدامها للتحقق من صحة جهاز الآيفون، بما في ذلك التحقق من الضمان والبحث عن علامات الجودة والتحقق من الملصقات والأسماء المحفورة على الجهاز. ومع ذلك، فإن التحقق من رقم التسلسل يعد الطريقة الأكثر موثوقية ودقة للتحقق من صحة جهاز الآيفون.