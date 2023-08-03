في اليوم العالمي له .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

يحتفل العالم في 3 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للبطيخ، أكثر الفواكة شعبية في فصل الصيف للصغير والكبير، لذا يستعرض لكم موقع «صدى البلد» في السطور التالية فوائد عن فاكهة البطيخ.

البطيخ هو فاكهة موسمية لذيذة ومنعشة ، وهو مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم. وإليك بعض فوائد البطيخ التى كشفت عنها الدكتورة سكينة جمال.

فوائد البطيخ

1. يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مناسبًا لترطيب الجسم ومنع الجفاف.

2. يحتوي البطيخ على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي وفيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم.

3. يعتبر من المواد البطيخ منخفض السعرات الحرارية والدهون، مما يجعله وجبة خفيفة ومناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي قليل السعرات الحرارية.

4. يحتوي البطيخ على مركبات مضادة للأكسدة مثل الليكوبين والسيترولين، والتي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة.

5. يمتلك البطيخ خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيداً في الوقاية من الأمراض المختلفة.

6. يحتوي البطيخ على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

7. يمكن استخدام البطيخ في تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات والعصائر والمشروبات المنعشة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتمتع تناول البطيخ بالعديد من الفوائد الأخرى، ومن المهم التأكد من تضمينه في نظامك الغذائي الصحي.