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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب علاقة مع مرات أبوه.. فني ألومنتال يقتل شابا: لقيت معاه 170 جنيه بس

أرشيفية
أرشيفية

حصل موقع" صدي البلد" علي نص أمر إحالة، المتهم بقتل شخص بـ العمرانية، بسبب شكه في علاقة الضحية بزوجة والده، وسرقته في العمرانية إلى محكمة جنايات الجيزة.

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علاقة بينه وبين وزوجة والده..

وجاء في أمر إحالة المتهم أحمد صلاح ٢٧ سنة فني ألومنتال في القصية رقم ١١٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات العمرانية بإدارة قسم شرطة العمرانية قتل المجني عليه محمد طه محمد حسن، عمدا مع سبق الإصرار ؛ بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله لمظنته وجود علاقة بينه وبين وزوجة والده ورغبة في سرقته، وما أن ظفر به بمسكنه حيلة تعدى عليه بأداه حادة مسددا اليه عدة ضربات برأسه فاحدث ما الم به من إصابات ابانها  تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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170 جنيها..

وارتبطت تلك الجناية محل الوصف السابق جنحة سرقة؛ أنه في ذات الزمان والمكان: سرق المبلغ المالى المبين قدرا الأوراق والمملوك للمجني عليه محمد طه محمد حسن أنه عقب قتله له فتش عن مراده حتى أستولى عليه وكان ذلك من مسكنه لـيلا ثم فر بالمسروقات هربا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بما قانونا ، كما أحرز أداة "قطعة حديدية" استخدمها في التعدي على المجني عليه بالجريمة محل الوصف السابق بغير مسوغ قانوني وفي غير حالات الضرورة المهنية.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 7 أغسطس الجاري للنطق بالحكم.

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