انسى Grand Theft Auto 5.. أفضل 5 ألعاب جاتا للأندرويد لعام 2023

أفضل ألعاب جاتا للأندرويد.. تعتبر لعبة Grand Theft Auto 5، واحدة من أفضل ألعاب الفيديو التي تعرف باسم جاتا GTA، وعلى غرار الكثير من الألعاب على الإنترنت توجد العديد من عناوين الألعاب الأكثر شعبية، لذا من خلال هذا المقال سنساعدك على معرفة أفضل ألعاب جاتا للأندرويد والتي يمكنك لعبها عبر الهاتف، وستغنيك عن لعبة جراند ثفت أوتو التي يحتاج تشغيلها إلى جهاز كمبيوتر.

أفضل ألعاب جاتا للأندرويد لعام 2023

يحتوى متجر جوجل بلاي على العديد من ألعاب جاتا للأندرويد، تستحضر التطبيقات المستوحاة من GTA عوالم الحياة والمفعمة بالحيوية للمسلسل المليئة بالألوان والحياة والفضاء، تقدم هذه التطبيقات مهاما فريدة، وصورا رمزية قابلة للتخصيص آليات قتالية نابضة بالحياة مع الكثير من الأساليب المخادعة أخلاقياً لردع الأعداء، والتي تتسم أيضا بسلاسة تشغيلها حتى على أجهزة أندرويد رخيصة التكلفة.

1. لعبة Payback 2 - The Battle Sandbox:

تقدم لعبة Payback 2 - The Battle Sandbox، تجربة عالية الجودة شبيهة بـ جاتا GTA، تتتميز بأنها لعبة متعددة اللاعبين، والتحدي في ثلاث خرائط رمل مميزة تتميز بالمعارك النارية، ومطاردات السيارات، ومهام الدبابات العرضية، استمتع بعناصر تحكم سلسة مع ردود فعل رائعة، وهي ضرورية للعب عبر الإنترنت التنافسي.

2. لعبة Los Angeles Crimes:

تعد لعبة Los Angeles Crimes جوهرة مخفية من أفضل ألعاب جاتا، تتميز بإنشاء خرائط متعمقة وأنماط لعب متعددة ومجتمع مزدهر، يمكنك من خلالها محاربة لاعبين آخرين في مباريات الموت الجماعي، أو تفوق عليهم في سباقات السيارات، أو قاتل إلى جانبهم في البقاء على قيد الحياة من الزومبي، معززة بدعم تحكم سلس.

3. لعبة Gangster Crime:

يوفر عالم Gangster Crime المفتوح عددا هائلا من المحتوى للاستمتاع به، مما يسمح للمستخدمين بالارتقاء من شخص محطم إلى رجال عصابات في الشوارع، وتتميز هذه اللعبة بالقيادة واللعب بالأسلحة، مع وجود عدد كبير من المركبات والأسلحة المختلفة التي يمكن الحصول عليها من خلال اللعب، مما يجعلها مثالية للهروب أو هزيمة الأعداء، يمثل عالم Gangster Crime المفتوح البديل الأفضل للعبة جاتا GTA على نظام أندرويد.

4. لعبة Gangstar Vegas: World of Crime:

تبدأ هذه اللعبة بقوة، وتغرقك في مطاردة سيارة تعليمية قتالية، بعد الهروب، يركض المستخدمون حول عالم الجريمة المفتوح Gangstar Vegas، ويسرقون السيارات، ويقاتلون العصابات المتنافسة، أو يلعبون مهام القصة التي تعزز المؤامرة، وتعتبر أدوات التحكم في الحركة والأسلحة بديهية، تتميز اللعبة بـ عالم جميل يظل ممتعا مع التحديثات وأحداث اللاعبين.

5. لعبة West Gunfighter:

تغمر لعبة West Gunfighter المستخدمين في عالم مفتوح على النمط الغربي، للقضاء على الأعداء بكل شيء من المسدسات إلى البنادق، وتجول في العالم المفتوح فوق الخيول لأكمل المهام لرفع مستوى ومهاراتك وشراء أسلحة جديدة، واستكشف العالم للعثور على كنز مخفي، أو اشرب الخمر وتحدي الناس في المبارزات القتالية.