لن تتوقع.. ضعف السمع يصيبك بمرض أخر خطير

توصلت دراسة كبيرة إلى أن أجهزة السمع قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف بنحو 50٪.

وجدت تجربة سريرية كبيرة أن المعينات السمعية تبطئ التدهور المعرفي بنسبة 48٪ بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف.

كما حققت أكبر تجربة سريرية حتى الآن في تأثير المعينات السمعية على تقليل التدهور المعرفي.

وجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 48٪ في المخاطر بين المشاركين المعرضين لخطر الإصابة بالخرف .

كما تضيف النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تدرس الصلة بين فقدان السمع والتدهور المعرفي.

ويفيد المعهد الوطني للشيخوخة أنه كل ثلاث ثوان ، يصاب شخص ما في العالم بالخرف - مجموعة من الأمراض التي تصيب الدماغ ، وتسبب التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة .

هناك أسباب مختلفة لإصابة الشخص بالخرف ، وهناك أيضًا عدد من عوامل الخطر للإصابة بالخرف، واحد من هؤلاء هو ضعف السمع .

المصدر midecal news today